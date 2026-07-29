La Consulta delle Associazioni d’Arma del Ponente Ligure rende omaggio al Prefetto Giaccari per il primo anno a Imperia

Un incontro istituzionale, cordiale e caratterizzato da autentica partecipazione si è svolto presso la Prefettura di Imperia, dove una delegazione della Consulta Permanente dei Presidenti delle Associazioni d’Arma, Combattentistiche e Patriottiche del Ponente Ligure ha fatto visita questa mattina al Prefetto della Provincia di Imperia, dottor Antonio Giaccari, in occasione del primo anniversario del suo incarico. La delegazione era composta dal presidente della Consulta, Ammiraglio Cavaliere Giuseppe Bonelli, presidente dell'Associazione Nazionale Marinai d’Italia, sezione di Sanremo; dal vicecoordinatore, Cavaliere Ufficiale Roberto Pecchinino, delegato provinciale e coordinatore regionale ANIOC; e dal segretario, professor Nicola Longo, dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Erano inoltre presenti, quali rappresentanti delle associazioni aderenti alla Consulta, il Cavaliere Ufficiale Salvatore Napoli, Console provinciale dei Maestri del Lavoro, e Natalino Valdiserra, presidente sezionale ANA di Imperia. Nel corso della visita è stata consegnata al Prefetto una targa commemorativa, accompagnata da una pergamena recante i nomi dei presidenti delle associazioni aderenti. È stato inoltre presentato e consegnato lo Statuto della Consulta, organismo di recente costituzione che si propone di favorire, nel prossimo futuro, un più stretto coordinamento tra le diverse realtà associative del Ponente Ligure.

Il momento ha voluto esprimere soprattutto la profonda stima e riconoscenza nei confronti del Prefetto Antonio Giaccari per l’attività svolta nel suo primo anno alla guida della Prefettura di Imperia. Un incarico portato avanti con passione, dedizione, spirito di servizio e costante attenzione alle esigenze dell’intero territorio provinciale. L’incontro, pur nel rispetto della sua natura istituzionale, si è sviluppato in un clima particolarmente caldo e accogliente, fondato sul dialogo e sulla collaborazione, confermando il rapporto di vicinanza tra le istituzioni e il mondo dell’associazionismo.

Nel corso del confronto sono stati ricordati il lavoro svolto dalla Prefettura e il valore della presenza costante dello Stato accanto alle amministrazioni locali, alle associazioni, alle comunità e alle persone che attraversano situazioni di maggiore fragilità. Particolare riconoscenza è stata inoltre espressa nei confronti delle Forze dell’Ordine, quotidianamente impegnate nella tutela della sicurezza, della legalità e della serenità dei cittadini. Il loro servizio, spesso discreto e silenzioso, rappresenta un presidio essenziale per la provincia e una concreta testimonianza di fedeltà allo Stato e ai valori della Repubblica Italiana.

La Consulta, essendo stata costituita recentemente, non ha ancora avviato pienamente la propria attività operativa. Fino a oggi, l’impegno civile, sociale, umanitario e solidale è stato portato avanti dalle singole associazioni, ciascuna secondo la propria storia, le proprie finalità e il proprio specifico carisma. Il nuovo organismo nasce proprio dalla volontà di mettere in relazione queste esperienze, creando nel futuro una sinergia sempre più forte al servizio delle istituzioni e della comunità. Le associazioni aderenti rappresentano complessivamente circa un migliaio di persone, accomunate dal rispetto delle istituzioni, dalla difesa della memoria, dall’amore per la Patria e dalla volontà di operare per il bene comune.

Il Prefetto Giaccari ha accolto la delegazione con grande cordialità, dando vita a un confronto sincero e partecipato. La fotografia conclusiva ha suggellato un incontro significativo, espressione di gratitudine per un anno di incarico svolto con autorevolezza, sensibilità e autentica vicinanza al territorio. "Una visita che ha voluto rinnovare l'impegno a sostenere le istituzioni e quanti, ogni giorno, operano per la sicurezza, la legalità, la solidarietà e il bene della provincia di Imperia", hanno sottolineato i rappresentanti della Consulta, ribadendo la volontà di costruire un percorso condiviso a beneficio dell'intera comunità provinciale.