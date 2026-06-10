Ospedaletti, via libera all’Infopoint turistico alla Piccola: servizio attivo dal 6 luglio al 13 settembre

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato gli indirizzi per l’affidamento della gestione del punto di informazione e accoglienza turistica presso “La Piccola”, struttura situata lungo la pista ciclopedonale, che sarà operativa dal 6 luglio al 13 settembre prossimi. Il provvedimento, approvato all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Daniele Cimiotti, nasce dalla volontà dell’amministrazione di rafforzare i servizi di accoglienza e promozione del territorio durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Nella delibera viene evidenziato come il turismo rappresenti un settore strategico per l’economia cittadina e come sia quindi opportuno “migliorare ed ampliare la promozione turistica e le attività ad essa connesse”. Per questo motivo il Comune metterà gratuitamente a disposizione una porzione dei locali della Piccola, già dotata di arredi e attrezzature, facendosi inoltre carico delle spese relative a utenze, manutenzione e pulizia. L’Infopoint sarà aperto tutti i giorni della settimana, festivi compresi, con orario 10-13 e 17-20, per un totale di 420 ore di servizio nel corso della stagione estiva. Tra le attività richieste al gestore figurano l’informazione ai visitatori sulle risorse turistiche, culturali, storiche e ambientali del territorio, l’assistenza nella ricerca di strutture ricettive, la distribuzione di materiale promozionale e informativo e la collaborazione con gli uffici comunali.

Particolare attenzione sarà riservata alla qualità del servizio: il personale impiegato dovrà essere formato e qualificato, con una buona conoscenza dell’italiano, dell’inglese e del francese, oltre a possedere un’adeguata preparazione sulle peculiarità storiche, artistiche, culturali e ambientali di Ospedaletti. La Giunta ha inoltre stabilito che il coordinamento e la supervisione delle attività saranno affidati alla dottoressa Vanessa Donzelli, responsabile dei servizi Turismo, Cultura, Biblioteca, Commercio, Sport, Suap e Polizia amministrativa.

Con la delibera è stato quindi formulato l’atto di indirizzo che consentirà agli uffici comunali di avviare la procedura di affidamento prevista dal D.Lgs. 36/2023, con l’obiettivo di garantire la piena operatività del punto informazioni per tutta la stagione estiva. Considerata la necessità di rispettare i tempi tecnici della procedura, il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.