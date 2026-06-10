Ospedaletti, riqualificazione creativa delle panchine sul lungomare: il Gruppo "Tra le Righe" le trasformerà in scacchiere urbane

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato la proposta presentata dal Gruppo di Lettura "Tra le Righe" per la riqualificazione creativa di alcune panchine situate lungo la pista ciclopedonale del lungomare. L'intervento riguarderà in particolare le sedute collocate nel tratto compreso tra i Bagni Sirena e il Palazzo Comunale, individuate dall'Amministrazione come elementi dell'arredo urbano che necessitano di un'opera di rigenerazione e abbellimento per renderle più attrattive e fruibili dalla cittadinanza.

La proposta, protocollata il 27 aprile scorso, prevede la decorazione della superficie piana delle panchine con motivi a scacchiera, trasformandole così in spazi di aggregazione e gioco all'aperto. I lavori saranno eseguiti direttamente dai volontari dell'associazione e interamente a proprie cure e spese, senza oneri per il Comune. Nel deliberare il via libera al progetto, l'Amministrazione ha sottolineato il valore della partecipazione attiva dei cittadini nei processi di cura e valorizzazione del territorio, richiamando il principio della "sussidiarietà orizzontale", sancito dall'articolo 118 della Costituzione.

«Il coinvolgimento della comunità all'interno dei processi di rigenerazione urbana costituisce un elemento strutturale e funzionale», si legge nel provvedimento, evidenziando come tali percorsi consentano di individuare soluzioni creative e condivise capaci di rispondere ai bisogni e ai desideri degli abitanti. Secondo la Giunta, valorizzare interventi caratterizzati dalla co-partecipazione della cittadinanza attiva alla progettazione degli spazi urbani assume un alto valore sociale e amministrativo, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Con l'approvazione della delibera, i Responsabili dei Settori comunali competenti saranno ora chiamati a coordinare con il Gruppo di Lettura "Tra le Righe" le modalità operative e gli adempimenti necessari alla realizzazione dell'iniziativa, destinata a dare un nuovo volto ad alcune delle panchine più frequentate del lungomare di Ospedaletti.