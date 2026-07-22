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Musica | 22 luglio 2026, 11:39

Concerto della Formazione giovani musicisti a Vallecrosia al Mare (Foto)

Una serata speciale all'insegna dell'armonia, della passione e del talento

Concerto della Formazione giovani musicisti a Vallecrosia al Mare (Foto)

Una serata speciale all'insegna dell'armonia, della passione e del talento. Un concerto, a ingresso libero, della Formazione giovani musicisti andrà in scena venerdì 24 luglio in piazza Erio Tripodi a Vallecrosia al Mare.

Cittadini e turisti potranno, perciò, ascoltare la grande musica di giovani talenti nell'ambito del XXIV Stage Estivo Internazionale di Olgiate Comasco.

Un'occasione unica per lasciarsi emozionare dall'energia di un'orchestra di giovanissimi e straordinari musicisti sotto le stelle.

 

Elisa Colli

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