Sanremo: ‘porte aperte’ all’istituto tecnico turistico e professionale sociosanitario 'Ruffini-Aicardi'

Lo Staff per l’orientamento dell’Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale ricorda l’ appuntamento previsto per sabato 17 gennaio dalle 10 alle 16, dedicato all’orientamento in entrata per studenti delle terze medie in procinto di scegliere la scuola superiore.

Riferisce la professoressa Katya Renda Paolino, referente orientamento: "A conclusione di tutte le iniziative organizzate in questi mesi, anche in collaborazione con le scuole medie del territorio, sabato prossimo saremo presenti nella nostra sede del Mercato dei Fiori di Bussana-Valle Armea per accogliere studenti e famiglie interessati a conoscere le nostre proposte didattiche. In particolare, docenti e studenti dell’istituto potranno illustrare i quadri orario dell’Istituto Tecnico Turistico e Professionale Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale, nonché le “curvature” e progetti attuati dal Ruffini-Aicardi per questi due corsi, in particolare il corso Oss e le “curvature” sanitaria e pedagogica del sociosanitario, il potenziamento sulla terza lingua straniera e le cerificazioni linguistiche per il Tecnico Turistico. Sarà anche l’occasione per visitarie i moderni ambienti scolastici, laboratorio e strutture sportive e per ricevere informazioni sul post-diploma, inteso come immediato inserimento lavorativo o prosecuzione degli studi presso le facoltà universitarie o i nuovi ITS Academy”

Nel periodo delle iscrizioni la scuola sarà disponibile per ulteriori informazioni e supporto facendo riferimento al n° 0184 541148.