Sanremo: nuovo servizio per consultare da remoto i contenuti digitali della biblioteca civica “Corradi”

La biblioteca civica “Francesco Corradi” amplia l’offerta con un nuovo sistema per favorire, anche da remoto, l’accesso ai contenuti culturali. Su impulso della giunta comunale è stato infatti attivato il portale MediaLibraryOnline (MLOL), che permette il prestito e la consultazione di risorse digitali come e-book e audiolibri.

“Quest’adesione consentirà di integrare il patrimonio librario tradizionale con risorse digitali accessibili da parte degli utenti – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali - La biblioteca civica Corradi rappresenta un presidio culturale di primaria importanza per la comunità, finalizzato alla promozione della lettura, dell’informazione e della conoscenza. L’utilizzo della tecnologia, con le evoluzioni anche in campo culturale, consentirà quindi di potenziare il servizio attraverso nuovi strumenti digitali”.

A disposizione degli utenti ci saranno migliaia di titoli scaricabili tramite PC, tablet, e-book reader e smatrphone.

Per iscriversi al nuovo servizio di prestito gratuito, riservato ai cittadini residenti a Sanremo e nei comuni limitrofi, è necessario contattare la biblioteca, inviando una mail all’indirizzo biblioprestito@comune.sanremo.im.it oppure telefonando al numero 0184/580723.

Una volta completata l’iscrizione, per ricercare i titoli desiderati basterà accedere nell’area riservata del sito: https://sanremo.medialibrary.it/home/index.aspx