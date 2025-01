Sanremo: poco meno di un mese al Festival, in piazza Colombo rimossi i dehors per far posto alle strutture (Foto)

Da alcuni giorni è iniziata l’installazione delle luminarie a tema Festival mentre le prove dei cantanti all’Ariston, con la relativa loro ‘invasione’ della città, non inizieranno prima degli ultimi giorni di gennaio. Ma Sanremo muove i primi passi verso la kermesse canora che si preannuncia ricca di interesse a livello nazionale e con tanti spunti da seguire, sia sul piano musicale che dell’intrattenimento in genere. Nelle scorse settimane è iniziato il lavoro di montaggio del palco in teatro mentre in via Roma sono arrivati i primi mezzi della Rai, propedeutici alle trasmissioni.

Piazza Colombo è ancora al momento ‘svuotata’ dopo le feste di fine anno in attesa del via ai lavori per l’allestimento del palco e dei varchi oltre a tutte le strutture che serviranno per il Festival 2025. Il primo atto è scattato in queste ore, con la rimozione dei dehors a ridosso del marciapiede lato monte della piazza, che libera l’intera strada e consente l’installazione delle strutture.

Al momento sono stati rimossi quelli del panificio De Mattei, della gelateria Lollipop, del Mc Donald’s e della pizzeria Blanco mentre, nelle prossime ore toccherà a ‘Sanremo Fiorita’. Quest’anno, tra l’altro, la regia audio e luci del palco verrà allestita proprio a ridosso del marciapiede, in modo da lasciare più spazio al centro della piazza.

L’arrivo del materiale per l’allestimento delle strutture è previsto nelle prossime ore mentre, al Palafiori di corso Garibaldi è già iniziato quello di ‘Casa Sanremo’ che, lo ricordiamo, quest’anno inizierà una settimana prima con tanti appuntamenti per gli appassionati.