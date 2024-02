Giovani investiti in valle Armea, la ragazza sta meglio: trasferita al reparto di Ortopedia e Traumatologia

Sta meglio la ragazza che venerdì mattina è stata investita da un camion a Bussana, frazione di Sanremo, mentre stava andando, insieme a suo fratello, a scuola. Si registrano, infatti, significativi progressi nelle condizioni di Manar Dhoukhani, che è stata schiacciata contro un muro da un camion, che trasportava tubi in acciaio, nella valle Armea.

Il ragazzo purtroppo non ce l'ha fatta mentre la ragazza, giunta all'ospedale di Santa Corona in gravi condizioni, dopo un complesso intervento che è durato circa 12 ore adesso riesce a muovere gli arti inferiori e, ciò che è ancora più significativo, manifesta sensibilità negli stessi. Un aspetto che rappresenta un importante segnale clinico positivo. E' stata così trasferita dal reparto di Anestesia e Rianimazione a quello di Ortopedia e Traumatologia, sempre all'interno del presidio ospedaliero del Santa Corona.

I medici hanno deciso di sciogliere la prognosi che, quindi, non è più riservata. E' stato attivato anche per lei il supporto psicologico già reso operativo per i genitori. La direzione di ASL2 desidera unirsi al ringraziamento espresso dai genitori della paziente nei confronti dei professionisti impegnati nelle sue cure.