Sanremo: incidente mortale, la stradina era vietata per il camion, intanto i ragazzi continuano a passarci (Foto e Video)

Non doveva transitare dalla bretella che unisce Valle Armea con l’Aurelia di fronte al supermercato Carrefour, il camion romeno che, questa mattina, ha travolto due fratelli uccidendo il 17enne Mohtadi Doukhani e ferendo gravemente la sorella di 15 anni.

La conferma arriva dal settore viabilità del Comune di Sanremo, che nei mesi scorsi aveva installato il cartello di divieto di transito ai mezzi più lunghi di 10 metri sulla bretella incriminata. Il mezzo del conducente romeno, che trasportava i tubi per l’acquedotto del Roya, è lungo circa 15 e, quindi, non sarebbe potuto passare.

Intanto la 15enne sorella di Mohtadi Doukhani, è in sala operatoria al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Per lei ovviamente la prognosi è riservata. E’ stata attivata la struttura di psicologia per un supporto alla famiglia.

La fatalità, purtroppo, ha voluto che in quel momento passassero i due fratelli che stavano andando a scuola, ma il cartello parla chiaramente. Il romeno, arrivato stanotte dalla Spagna con il carico da consegnare alla ditta incaricata per la sistemazione del tubo, ha probabilmente sbagliato strada mentre si trovava in Valle Armea e, per tornare sull’Aurelia, ha tentato di utilizzare la bretella.

“Conoscevamo le problematiche – ci ha detto il Prof. Alberto Cavallucci del ‘Ruffini Aicardi’ - perché, quella bretella viene usata anche da altre persone oltre agli studenti. Conosciamo tutti i ragazzi ed ora dobbiamo dare supporto psicologico agli studenti della scuola. Il pericolo c’è sicuramente ma sono molti anche i mezzi che circolano a velocità sostenuta e creano problemi a chi transita a piedi”.

Purtroppo, anche in tarda mattinata abbiamo notato diversi ragazzi che, nonostante la tragedia di oggi, hanno imboccato la bretella a piedi. Eppure l’utilizzo del camminamento sicuro provoca un ritardo di pochi secondi e, probabilmente, sarebbe opportuno che sia i ragazzi che frequentano l’istituto al Mercato dei Fiori che, chiunque altro si muove a piedi, eviti quella strada particolarmente rischiosa.

Il Comune, nei mesi scorsi, sia per agevolare l’arrivo sulla ciclabile degli studenti ma soprattutto in chiave sicurezza, ha allestito una sorta di pista ciclopedonale ‘bis’, per evitare quei disagi spesso denunciati dai ragazzi anche attraverso il nostro giornale. Ma esiste un altro percorso, utilizzabile per evitare la bretella incriminata, ovvero il transito vicino ai giardini davanti al Carrefour e una scaletta che porta alla ciclopedonale 'bis'. Oggi è il giorno in cui ricordare il giovane che ha perso la vita e pregare per la sorella, ma sarebbe importante che, in futuro, chiunque transiti a piedi in quella zona pensi seriamente ad evitare il luogo della tragedia.

Intanto, in tarda mattinata, qualcuno ha lasciato una piantina con un fiore per ricordare il 17enne morto poco dopo l'incidente in ospedale.