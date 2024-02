Sanremo, dopo la tragedia di Valle Armea parla il Comune: “Non sapevamo che i ragazzi passassero su quella bretella, coincidenza nefasta”

Dopo il momento del dolore e della rabbia, adesso è il tempo per la riflessione. Nessuno dovrebbe morire camminando in direzione della propria scuola.

La tragedia di Mohtadi Doukhani, morto a 17 anni schiacciato da un camion in valle Armea mentre stava raggiungendo la propria aula dell'istituto "Ruffini-Aicardi" al Mercato dei Fiori, deve lasciare il segno anche in chiave sicurezza per fare in modo che non si debbano aggiungere altri nomi nella triste lista dei ragazzi morti o feriti in tragiche fatalità, sulla strada per la scuola.

La sorella di "Tadi", 15enne, è ancora ricoverata al 'Santa Corona' di Pietra Ligure dopo essere stata sotto i ferri per 12 ore. L'autista del camion, invece, è stato arrestato per omicidio stradale.

Il passaggio pedonale tra l'Aurelia e il Mercato dei Fiori e, più in generale, la sicurezza dei ragazzi al nuovo campus di valle Armea (fortemente voluto dall'amministrazione in un'ottica di riorganizzazione scolastica locale e pronto per espandersi ancora accogliendo sempre più aule) sono stati gli argomenti al centro dell'incontro programmato per questa mattina nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo alla presenza degli studenti, dei rappresentanti dei genitori, degli insegnanti, dell'assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri, del consigliere provinciale delegato all'Edilizia, Mario Conio, e del presidente del consiglio comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande. Presente anche il dirigente del settore Lavori Pubblici e Viabilità del Comune di Sanremo, Danilo Burastero, e il comandante della Polizia Locale, Fulvio Asconio, oltre a rappresentanti di Amaie Energia (gestore del Mercato dei Fiori) e Riviera Trasporti.

“Non era noto che ci fossero ragazzi che passavano su quella bretella - ha detto a margine dell'incontro l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - in quel tratto è vietato al transito per i mezzi superiori ai 10 metri, c'è la segnaletica verticale. I ragazzi sono passati su quella bretella, ma lì vicino c'è il marciapiede, un percorso in totale sicurezza dedicato e protetto che porta alla ciclabile in assoluta sicurezza. Sono state due coincidenze nefaste. Siamo tutti addolorati, ma non pensiamo che ci siano rilievi da fare nei confronti dell'amministrazione”.

“Abbiamo tre milioni di euro per creare una viabilità interna ed esterna che divida coloro che vanno a scuola e altri mezzi che vanno all'interno del Mercato - ha aggiunto Donzella - abbiamo già il progetto e dovrà essere reso esecutivo in modo da iniziare. Si tratta di realizzare due corsie, una per i mezzi pesanti”.

Lecito, quindi, chiedersi se l’amministrazione non abbia sottovalutato gli investimenti all’esterno del Mercato, mentre al suo interno prendeva forma il campus con aule e spazi sportivi. “I presidi hanno sempre condiviso le scelte insieme a noi - ha risposto Donzella - è chiaro che se le risorse del PNRR o i fondi strategici regionali sono finalizzati alla realizzazione di scuole, noi dobbiamo destinarli alla realizzazione di scuole. Lo dimostra il fatto che, appena abbiamo avito fondi per la viabilità, abbiamo fatto i lavori. È evidente che l’amministrazione valuta le priorità”.

“All'ufficio protocollo non è stata fatta alcuna segnalazione - ha aggiunto l'assessore Costanza Pireri - per quanto riguarda gli incontri con i genitori in valle Armea, sono venuta a conoscenza da un genitore che ci sarebbe stato ieri un momento di ricordo in palestra e sono andata a portare il cordoglio. Agiamo per dare massimo supporto e collaborazione”.

“Il confronto, concordato nelle interlocuzioni dei giorni scorsi - dicono dal Comune - è stato l'occasione per fare il punto di tutti gli aspetti legati alle dinamiche di ingresso ed uscita da scuola, esaminare le istanze e rappresentare quanto già predisposto dall'amministrazione comunale, fra cui un presidio coordinato Rangers e Polizia locale in entrata e in uscita da scuola. L'amministrazione comunale tutta, profondamente addolorata dalla tragedia capitata, rinnova il cordoglio e la vicinanza ai familiari, ai compagni di scuola e a tutto il corpo docente del plesso, in un momento di così grande dolore, come già avvenuto nell'immediatezza dei fatti. Il confronto di oggi, in cui sono stati esaminati diversi punti, è stato importante anche per ribadire i criteri di sicurezza esistenti e per valutare le eventuali proposte in merito. Tra questi, sicuramente, un presidio coordinato Polizia locale e Rangers già attivato al fine di dissuadere i ragazzi dal percorrere altri tragitti che non siano quelli sulle strisce pedonali e sui percorsi pedonali a loro dedicati, in risposta ad una criticità mai segnalata prima all'amministrazione comunale”.

I punti affrontati

Viabilità pedonale

“Il collegamento pedonale tra l'Aurelia e la scuola è garantito da due percorsi pedonali dedicati in sicurezza. Il primo è quello che va dalla via Aurelia (lato monte) alla scuola attraversando un giardino pubblico, con un tempo di percorrenza di un paio di minuti circa. Il secondo, creato più recentemente, è quello che da via Aurelia (lato mare) garantisce un passaggio pedonale dedicato in sicurezza fino alla scuola passando per la corsia ciclopedonale, con un tempo di percorrenza simile al precedente”.

Servizio mezzi pubblici

“La scuola è servita da numerosi mezzi pubblici, la gran parte dei quali non transita in via Aurelia ma in via Frantoi Canai, dove esiste una fermata bus proprio all'ingresso della scuola, e che ormai da quattro anni riceve numerose corse giornaliere (circa undici) grazie agli accordi presi in allora tra amministrazione comunale e RT. E' stato stabilito di chiedere a RT di veicolare su quella fermata anche le rimanenti corse (che riguardano principalmente quelle provenienti da alcuni paesi dell'entroterra) nelle fasce orarie in entrata (7-8) e in uscita (13-14) da scuola. Le corse, che vanno quindi ad essere integrate sulla fermata di via Frantoi Canai, sono quelle provenienti da Triora, Carpasio, Pompeiana e Andora”.

Controlli

“Sul tema dei controlli in entrata in uscita da scuola va precisato che il Comune di Sanremo da sempre gestisce i presidi davanti alle scuole di competenza comunale e, quindi, davanti alle scuole materne, elementari e medie, attraverso la presenza coordinata di pattuglie di Polizia locale e "nonni vigile". Alla luce di quanto accaduto, benché nessuna criticità sia mai stata segnalata in Comune prima dell'incidente della scorsa settimana, è stato deciso un presidio coordinato Polizia locale e Rangers come effetto deterrente, affinché i ragazzi attraversino sulle strisce pedonali e sui percorsi pedonali a loro dedicati”.

Viabilità mezzi pesanti

“Nella parte terminale di via Frantoi Canai con la bretella che immette sulla via Aurelia il transito è vietato ai mezzi pesanti (divieto di transito ai mezzi superiori a 10 metri di lunghezza, con deroga per i mezzi di trasporto pubblico locale). Il divieto è segnalato da apposita cartellonistica prevista dal codice della strada, con un primo segnale di divieto già in corrispondenza della rotonda che consente ai mezzi di tornare indietro in direzione Aurelia Bis”.