Sanremo: consiglieri di opposizione chiedono una assise monotematica sulla situazione delle strade e la viabilità

I Consiglieri comunali di opposizione hanno chiesto un Consiglio comunale monotematico, per parlare della situazione delle strade della città e della viabilità.

Il documento è stato firmato dai Consiglieri Artioli e Correnti di ‘Forza Sanremo’, Lombardi di Fratelli d’Italia, Badino e Baggioli di Forza Italia, Ventimiglia e Isaia della Lega e, per la prima volta in opposizione da Ethel Moreno.

I Consiglieri firmatari chiedono che si parli della condizione degli asfalti in città e della situazione legata alla viabilità in generale. Non mancheranno sicuramente domande e discussioni sulla situazione di Valle Armea, dopo l’incidente di venerdì scorso.