Sanremo: “Andare a scuola è un percorso per la vita, non per la morte”, studenti e famiglie manifestano in valle Armea (foto e video)

La tragedia di Mohtadi, morto a 17 anni travolto da un tir insieme alla sorella sulla strada per la scuola, ha lasciato il segno. In un botta e risposta continuo da venerdì mattina, le famiglie ora chiedono maggiore sicurezza per tutti i ragazzi che frequentano l’istituto ‘Ruffini-Aicardi’ sistemato all’interno del Mercato dei Fiori per quel maxi progetto dell’amministrazione comunale, intenzionata a trasformare la struttura in un vero e proprio campus.

Questa mattina genitori e alunni si sono dati appuntamento fuori dal Mercato, prima dell’inizio delle lezioni, per una manifestazione nel nome della sicurezza. Il corteo si è poi snodato verso la bretella dove Mohtadi e Manar sono stati travolti venerdì mattina. Mohtadi è morto poche ore dopo, Manar ricoverata in condizioni gravissime.

Nessuno dell’amministrazione ha partecipato alla manifestazione (fonti comunali dicono che nessuno era al corrente del corteo), mentre il Comune è corso ai ripari questa mattina affidando a un servizio di steward la vigilanza nelle ore più delicate di ingresso e uscita dall’istituto. Il corteo ha bloccato il traffico sulla piccola bretella per alcuni minuti dopo le 8, fino alle 9 circa, quando studenti e genitori si sono spostati in direzione del Mercato dei Fiori.

Dopo un breve presidio all'ingresso del mercato con il blocco al traffico dei mezzi in entrata, la manifestazione è tornata sul luogo dell'incidente, questa volta accompagnata da Polizia Locale e Polizia, arrivate sul posto dopo quasi un'ora dall'inizio del corteo.

La richiesta è chiara, la parola d'ordine è una: “sicurezza”. Ogni giorno, infatti, si vedono decine di studenti camminare a bordo strada per raggiungere le fermate dei bus sull'Aurelia, di fronte al supermercato. Vero è che Riviera Trasporti ha organizzato anche una fermata davanti al Mercato, all'altezza della rotonda di via Frantoi e Canai, ma non tutti i bus effettuano quella tratta. Chi li perde o chi entra o esce da scuola in un orario differente da quello canonico è costretto a camminare in direzione dell'Aurelia. C'è sì un percorso alternativo ma, come noto, nessuno lo rispetta, sia gli studenti che il personale della scuola o delle realtà sportive che trovano casa all'interno della struttura di valle Armea.

Ora la palla passa al Comune, chiamato a trovare soluzioni maggiormente sicure per consentire il passaggio degli studenti e del personale scolastico. Pochi giorni fa è stata ultimata la bretella di collegamento con la pista ciclopedonale ma, oltre a essere poco utilizzata per il momento, non serve per il trasferimento dei pedoni dal Mercato dei Fiori alle fermate del bus sull'Aurelia.

Intanto arrivano buone notizie dall’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. La 15enne Manar non è più in pericolo di vita, il lungo intervento chirurgico che l’ha visto finire sotto i ferri per 12 ore ha avuto gli effetti desiderati, muove le gambe e non rischia di rimanere paralizzata. La prognosi non è più riservata.

Intanto è stato convalidato l’arresto di Vasile Teleptean, il camionista 56enne alla guida del tir che venerdì mattina ha investito Mohtadi e Manar nella piccola bretella che porta da via Frantoi e Canai all’Aurelia. Se da un lato è vero che la piccola strada è interdetta ai pedoni, è altrettanto vero che c’è un cartello che indica il divieto al transito di veicoli di lunghezza superiore ai 10 metri, e quel tir era lungo 15. L’uomo, inoltre, dopo aver investito i due studenti si è allontanato alla guida del proprio camion. Ha poi riferito di non essersi accorto di quanto accaduto.