Sanremo: dopo la tragedia di venerdì scorso e le proteste oggi è la giornata del confronto in Comune

Sono attese per la tarda mattinata le risultanze dell’incontro, fissato per le 9, tra una delegazione di genitori, studenti e docenti della scuola di Valle Armea, con il vice Sindaco Costanza Pireri (in sostituzione del primo cittadino ancora all’estero) e l’Assessore alla Viabilità Massimo Donzella, insieme ai responsabili degli uffici di palazzo Bellevue.

Sul tavolo la situazione viaria della zona industriale matuziana, alla luce della tragedia di venerdì scorso che ha visto la morte del 17enne di Triora e il grave ferimento della sorella di 15 anni, ancora ricoverata a Pietra Ligure ma in via di miglioramento.

Nella manifestazione di lunedì scorso genitori e alunni hanno chiesto soprattutto più sicurezza, ma non hanno indicato proposte ed eventuali suggerimenti su come modificare l’assetto viario. Proprio ieri abbiamo proposto il passaggio del Codice della Strada, che indica come non sia previsto nessun divieto sulla bretella ‘maledetta’ costata la vita a Tadi, ma solo che gli eventuali passanti siano obbligati a camminare sull’altro senso, ovvero quello contrario alla marcia.

Mentre i Consiglieri di opposizione presentano la richiesta di un’assise monotematica sul caso e uno di loro ha addirittura portato un esposto in Procura per avviare indagini in merito, oggi la riunione dovrebbe portare a qualche decisione.

Da parte del Comune, nei giorni scorsi, oltre al cordoglio espresso nell’immediatezza dei fatti, è stato più volte sottolineato come esistano due camminamenti in sicurezza per gli studenti e chi deve recarsi a piedi verso il plesso scolastico. Senza dimenticare il divieto per i mezzi oltre i 10 metri sulla bretella.

Da lunedì due Ausiliari Civici piantonano la stessa all’ingresso e all’uscita della scuola, ma probabilmente la delegazione oggi in comune chiederà di più. Nei giorni scorsi era anche trapelata l’idea di allestire un passaggio pedonale sopra la bretella, dove si trova il parcheggio del supermercato ma, ovviamente, servirà un eventuale progetto per poterlo fare.

Oggi, quindi, è la giornata del confronto tanto atteso ma rimane da capire quali decisioni potranno essere prese per garantire quella tanto decantata sicurezza, richiesta a gran voce nel corso delle manifestazioni di protesta, organizzate dopo la tragedia di venerdì scorso.