Giovani investiti in valle Armea, la ragazza si è svegliata ma rimane in prognosi riservata

Si è svegliata, ma rimane in prognosi riservata, la ragazza che ieri mattina è stata investita da un camion a Bussana, frazione di Sanremo, mentre stava andando, insieme a suo fratello, a scuola.

I due ragazzi sono stati schiacciati contro un muro da un camion, che trasportava tubi in acciaio, nella zona di valle Armea. Il ragazzo purtroppo non ce l'ha fatta mentre la ragazza è giunta all'ospedale di Santa Corona in gravi condizioni con un politrauma che interessava bacino, colonna vertebrale, arto inferiore sinistro ed omero destro. Le procedure previste dall'Asl2 e le professionalità presenti al Santa Corona, D.E.A. di II livello e Centro di riferimento per il Ponente ligure per la traumatologia complessa e dei politraumi, hanno permesso di attivare immediatamente la sala operatoria per un complesso intervento che è durato circa 12 ore.

Il dottor Marcello Federici, direttore della Struttura Complessa Ortopedia indirizzo traumatologico Ponente, ha trattato la frattura complessa del femore, la frattura esposta della gamba a sinistra e la frattura dell’omero destro. Il dottor Matteo Lombardi, chirurgo ortopedico, e il chirurgo vertebrale Davide Vallerga sono intervenuti congiuntamente sulle gravi lesioni del bacino e sulla colonna. Grazie alla professionalità degli anestesisti, di tutta la squadra degli ortopedici e del personale infermieristico specializzato tutte le lesioni scheletriche sono state trattate in modo tale che la ragazza non debba nuovamente tornare in sala operatoria, avendo concluso il percorso chirurgico.