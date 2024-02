Sanremo: incidente mortale di questa mattina in Valle Armea, il cordoglio dell'Amministrazione

Il sindaco Alberto Biancheri e l'amministrazione comunale si uniscono al cordoglio per la drammatica scomparsa del giovane studente deceduto questa mattina in un incidente stradale e si stringono alla famiglia in questo giorno di profondo dolore.

Il sindaco - che si trova in Asia per impegni personali - è in continuo contatto con il vicesindaco Costanza Pireri e il comando di Polizia locale e sta seguendo con apprensione l'evoluzione delle condizioni di salute della sorella, anch'essa coinvolta nel drammatico incidente.