Incidente mortale in valle Armea, il cordoglio della comunità di Montalto Carpasio

La comunità di Montalto Carpasio e l'Amministrazione comunale porgono le più sentite condoglianze alla famiglia dei ragazzi coinvolti nell'incidente stradale verificatosi ieri a Bussana, frazione di Sanremo, ed esprimono vicinanza alla Consulta degli Studenti Imperiesi e agli insegnanti.

"In queste giornate di grande dolore per la comunità di Triora e per la famiglia del giovane studente perito in un modo atroce, ricordando anche la sorella ricoverata in ospedale, la comunità di Montalto Carpasio e l'Amministrazione comunale porgono le più sentite condoglianze esprimendo la vicinanza alla Consulta degli Studenti Imperiesi e agli insegnanti" - dice Valerio Verda, vicesindaco di Montalto Carpasio.