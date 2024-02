Sanremo: incidente mortale di oggi, il racconto di chi ha soccorso i due fratelli "Una scena che non dimenticherò mai"

“Sono totalmente choccato. Ho vissuto un episodio che mai avrei pensato di vivere”. Sono le parole di Lorenzo, l’uomo che questa mattina ha soccorso per primo i due fratelli di 15 e 17 anni, investiti e schiacciati dal camion di nazionalità romena condotto da un 55enne ora indagato per omicidio stradale.

Lorenzo ha chiamato il 112 per i soccorso e anche il padre dei due fratelli, che ha cercato di rincuorare per quanto poteva. “E’ stato un momento drammatico – prosegue Lorenzo – e penso che vedere quei ragazzi in quelle condizioni è una scena che non dimenticherò mai. Ho subito visto che il ragazzo era in condizioni disperate ma anche la sorella dovrà seguire un lungo percorso di ripresa”.

Intanto è emerso che il camion che ha investito i due giovani, è di una ditta romene e stava consegnando (era partito dalla Spagna) i tubi per l’acquedotto del Roya che è in fase di allestimento da tempo e che dovevano essere consegnati alla ditta incaricata. Proprio gli addetti della ditta hanno iniziato a cercare il camion e, attraverso il gps è stato trovato nella zona attigua al supermercato.

Ed è stato proprio un addetto della ditta che attendeva i tubi a scoprire il mezzo. Si è avvicinato e gli ha chiesto se era lui che doveva consegnare i tubi. Alla domanda il conducente ha detto di si ma di non voler scendere: “Era sotto choc, spaventatissimo ma è sceso solo quando è arrivata la Polizia Municipale”.

L’uomo è stato sottoposto all’alcoltest ed era totalmente sobrio. Agli agenti ha raccontato di aver girato nella zona per cercare la ditta che sta facendo i lavori sul Roya. Ha dichiarato di aver imboccato la stradina pensando di riuscire a passare e di non aver visto i due ragazzi. Rimane da capire per quale motivo abbia imboccato quella stradina maledetta, dopo aver girato in Valle Armea.