Sanremo, camion travolge due ragazzini a Bussana: sono gravi (foto)

Un camion ha travolto due ragazzini, un maschio e una femmina di 15 e 13 anni mentre stavano transitando a piedi su una rampa in via Frantoi e Canai a Bussana per raggiungere la vicina scuola di valle Armea.

Il mezzo pesante, evidentemente, non si e accorto della presenza dei due studenti e li ha letteralmente schiacciati contro il muro, allontanandosi subito dopo.

Gli agenti della polizia locale stanno setacciando le telecamere della zona per risalire al mezzo, il cui autista potrebbe anche non essersi accorto della presenza dei due ragazzi, trattandosi, tra l'altro, di una bretella interdetta al transito pedonale.

Data la gravità delle condizioni dei due ragazzini è stato chiesto l'intervento dell'elicottero Grifo.

Sul posto mezzi di soccorso di Croce Verde e Croce Rossa.