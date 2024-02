Sanremo: due giovani investiti e schiacciati in Valle Armea, trovato il camion e il suo conducente

E’ stato trovato il camion e il suo conducente che, questa mattina, ha investito e schiacciato contro il muro, i due giovani di 13 e 15 anni, nella zona di Valle Armea a Bussana di Sanremo. L’uomo, ora ascoltato dagli agenti della Polizia Municipale matuziana, era alla guida di un Tir con targa romena, che trasportava tubi in acciaio. E’ stato fermato non lontano dal luogo dell’incidente con il conducente in stato di choc.

Al momento non è dato sapere se l’uomo sia fuggito impaurito per l’accaduto oppure per altri motivi. Il mezzo è stato trovato anche grazie alla ricostruzione dei movimenti con l’ausilio delle telecamere del Comune. Al momento del ritrovamento l'uomo era chiuso all'interno della cabina del camion.

Purtroppo la storia è vecchia di anni, da quando hanno aperto le scuole all’interno del Mercato dei Fiori di Valle Armea e, spesso sulle pagine del nostro giornale, abbiamo trattato l’argomento. Proprio per questo è stata creata la pista ciclopedonale che, dalla ciclabile porta direttamente alla zona del mercato. Ma, purtroppo, anche secondo quanto raccontato dai testimoni sul posto, i giovani che frequentano gli istituti scolastici la usano poco.

Questa mattina, purtroppo, il grave incidente che ha visto coinvolti due ragazzi di 13 e 15 anni. Secondo quanto raccontato da alcuni presenti, i due sono stati trovati a terra in una pozza di sangue da un automobilista che stava transitando sulla bretella che, da via Frantoi Canai immette sull’Aurelia di fronte al supermercato Carreffour, e ha dato l’allarme.

Secondo i primi riscontri i due giovani stavano scendendo dopo aver lasciato il bus che li aveva trasportati sull’Aurelia e dopo aver attraversato la strada. Sembra che in molti lo facciano praticamente sempre, perché accorcia il tragitto verso la scuola. In quel momento è transitato un mezzo pesante, presumibilmente di colore blu, che li ha letteralmente schiacciati contro il muretto, in una zona in cui la strada è molto stretta.

I due giovanissimi sono apparsi subito in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze di Croce Rossa e Croce Verde ed è stato chiesto l’ausilio dell’elicottero, atterrato in pochi minuti a Capo Verde. Presenti anche gli agenti della Municipale e del Commissariato.

I due giovani sono stati soccorsi sulle ambulanze e, dopo le prime cure, sono stati portati entrambi in ospedale a Sanremo. Le loro condizioni sembrano molto gravi e, ad uno di loro è stato anche praticato il massaggio cardiaco.

Mentre due giovanissimi stanno lottando all’ospedale tra la disperazione dei familiari, torna di scottante attualità la situazione di Valle Armea dove i ragazzi utilizzano quella bretella per andare a scuola, con i rischi che purtroppo oggi sono di fronte a tutti. Ma che più volte sono stati denunciati.