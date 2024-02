Sanremo: incidente mortale di questa mattina, lettrice "Perchè non far arrivare i bus a scuola"

Una nostra lettrice, Micaela Martini, ci ha scritto dopo aver seguito oggi la vicenda legata al grave incidente di questa mattina in Valle Armea:

“Il mese scorso ho iscritto mia figlia al polo scolastico di Bussana ed oggi, come a tanti genitori, nel leggere dell'incidente dei fratelli Doukhani mi si è stretto il cuore. C'è chi incolpa il camionista, chi il Comune, chi addirittura i ragazzi... ma io continuo a farmi una sola domanda: come può un polo scolastico in crescita e con grande potenziale ancora da sviluppare, non avere mezzi pubblici in grado di arrivare dinanzi all'Istituto? Perché da anni ormai i ragazzi devono camminare per strada (da poco ‘rattoppata’ con una ciclabile di dubbia utilità) per raggiungere la fermata sull'Aurelia? È mai possibile che si debbano sempre attendere le tragedie per provare a guardare un po' più in là del proprio naso? L'ex mercato dei fiori vanta grandi spazi (tant'è che ora vi sostano i mezzi della nettezza urbana) che potrebbero di certo andare bene anche per farvi passare una corriera. Perché non è mai stata prevista questa opzione? Io vorrei che a rispondere a queste domande fossero le autorità cittadine e vorrei anche, con tutto il cuore, che l'incidente di stamattina fosse un monito tanto potente da cambiare le cose ed evitare altre tragedie di questa portata”.