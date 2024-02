Incidente mortale di questa mattina, il cordoglio della Consulta Provinciale degli Studenti di Imperia

"La Consulta Provinciale degli Studenti di Imperia, unitamente ai suoi rappresentanti e a tutta la comunità studentesca Provinciale, è colpita e addolorata nel profondo per il tragico incidente avvenuto questa mattina a Sanremo.

Ci raccogliamo al fianco della famiglia e dell’Istituto Ruffini-Aicardi in questo momento così doloroso per far arrivare la nostra vicinanza nel silenzio e nel rispetto di questa vita ingiustamente portata via.

Gridiamo unanimi, oggi in modo ancora più forte, la richiesta di aiuto che vuole entrare a gamba tesa in ogni sede istituzionale della Provincia: la partecipazione alla vita scolastica e, quindi, l’adempimento del dovere più grande di ogni Studente, non può comportare tutto questo, non siamo più disposti ad accettarlo.

A nome mio, della Consulta Provinciale e della Comunità Studentesca tutta abbraccio fraternamente la famiglia con la speranza che possiate trovare la forza per sopportare questo dolore e con la certezza che il cuore di ogni singolo Studente della nostra Provincia è al vostro fianco.

Il Presidente

Andrea Guazzoni".