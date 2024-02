Sanremo: arrestato il conducente del camion che ha investito i due fratelli in Valle Armea

E’ stato posto in arresto il 55enne romeno che, questa mattina poco dopo le 7 ha travolto i due fratelli di Triora, sulla bretella che conduce da Valle Armea sull’Aurelia, uccidendo il 17enne Mohtadi Doukhani e ferendo gravemente la sorella di 15 anni.

L’uomo, dopo essere stato trovato in stato di choc nella cabina del camion, è stato portato al comando della Polizia Municipale e, dopo le disposizioni della Procura di Imperia, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorsi. Ora verrà portato in carcere in attesa di essere interrogato.

Per ora, infatti, non è stato ascoltato in quanto non parla italiano ed è in attesa di un avvocato. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente gli agenti della Municipale hanno eseguito dei nuovi rilievi mentre, purtroppo, anche all’uscita della scuola, molti giovani hanno nuovamente imboccato la strada del sinistro di questa mattina.