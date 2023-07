Ventimiglia: migranti si lavano e fanno i bisogni al Cimitero, il comune mette le Guardie Giurate all'ingresso

Il Comune di Ventimiglia farà controllare tutti i giorni il Cimitero di Roverino che, da diverso tempo viene utilizzato da molti migranti, che utilizzano il luogo sacro per lavarsi e per espletare anche necessità corporali.

I fatti sono stati più volte denunciati dai cittadini di Ventimiglia, frequentato assiduamente soprattutto da persone anziane e soggetti deboli, che non si sentono ovviamente sicuri mentre vanno a trovare i propri cari, oltre al fatto di non poter utilizzare i servizi igienici, sempre sporchi.

Dal comune viene confermato che, la decisione di affidare a Guardie Giurate il controllo del Cimitero, risiede anche nella volontà di ridare decoro alla struttura, con una attenzione particolare a chi fa visita ai propri parenti defunti mentre è invece metà di persone che, culturalmente non comprendono la sacralità del luogo e, allo stesso tempo, affollano la parte adibita a ricovero delle salme e a cappella per i parenti in attesa di accedere ai bagni e alle fontane.

Il comune ha quindi affidato il servizio di controllo alla ‘Sec.Pro’ di Ventimiglia, che presidierà il cimitero con due agenti fino al 13 agosto e, quindi con uno solo, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il servizio potrà essere comunque espletato in altri orari, a seconda della chiusura, invernale o estiva.

Il servizio di Guardie Giurate sarà a tutela del decoro che la destinazione del Cimitero e per far sì che l’accesso sia riservato agli utenti dello stesso e a coloro che operano al suo interno per la manutenzione e la predisposizione delle inumazioni. Il costo del servizio è di 30.744 euro l’anno.