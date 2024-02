Incidente mortale a Sanremo, assessore Ferro: “Non si può morire a 17 anni mentre si va a scuola”

“Non si può morire a 17 anni mentre si va a scuola. A Sanremo un ragazzo non c’è più e la sorella di 15 anni è ricoverata in gravissime condizioni al Santa Corona. Entrambi sono stati investiti da un tir proprio lungo la strada che stavano percorrendo per arrivare in classe. Siamo sgomenti e ci auguriamo che vengano chiarite al più presto la dinamica e la responsabilità di questa immane tragedia. Ai familiari le più sentite condoglianze, una preghiera per la ragazza che lotta tra la vita e la morte”.

Così l’assessore alla Scuola di Regione Liguria, Simona Ferro, in merito ai tragici fatti verificatisi questa mattina a Sanremo, dove un ragazzo di 17 anni è stato travolto e ucciso da un tir, mentre la sorella di 15 anni è rimasta ferita in modo gravissimo.