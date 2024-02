Incidente mortale questa mattina in Valle Armea: sotto choc il paese di Triora dove viveva la vittima

“E’ una famiglia totalmente integrata da anni nella comunità di Triora e siamo sconvolti come lo saremmo se avessero abitato in un altro luogo. Ma esprimiamo la totale vicinanza da parte dell’amministrazione e di tutto il paese”.

Sono le parole di Massimo Di Fazio, sindaco di Triora dove abitava Mohtadi Doukhani, 17enne di origini tunisine morto questa mattina mentre, insieme alla sorella stava andando a scuola dopo essere sceso dal bus che lo aveva lasciato alla fermata a Bussana.

“Siamo vicini alla famiglia – prosegue Di Fazio – e siamo a disposizione per aiutarli in qualsiasi modo. Vivono a Triora, dove il padre lavora nella Rsa come infermiere. I due ragazzi investiti sono nati qui (ad Imperia) ed hanno frequentato in paese le scuole dell’obbligo. La comunità è sotto choc per l’accaduto”.

Di Fazio ha confermato che, in occasione dei funerali, sarà istituita una giornata di lutto nel paese della Valle Argentina.