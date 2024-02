Sanremo: incidente mortale di questa mattina, la nostra lettrice Teresa aveva già segnalato la pericolosità della presenza delle scuole

“Sono sconvolta nell'apprendere la notizia della tragedia avvenuta nella zona del famigerato Mercato dei Fiori che, per i motivi di insicurezza che avevo segnalato con il contatto URP del 27/12/2023 non idoneo alla collocazione degli Istituti Scolastici, uno dei quali era proprio il transito di mezzi pesanti nella zona e il fatto che gli studenti raggiungano le Scuole con mezzi propri e non accompagnati perchè in età adolescenziale.

La zona dove sono collocati gli Istituti Scolastici presenta delle evidenti criticità, da me segnalate con una comunicazione all'URP di cui sopra, perchè, oltre ai problemi di sicurezza perchè non sorvegliate, esistono problemi di circolazione di mezzi pesanti anche all'interno del Mercato dei Fiori per la presenza del Supermercato che viene rifornito da camion, dalla discarica che non dovrebbe trovarsi dov'è perchè maleodorante e dove i mezzi della nettezza urbana scaricano i rifiuti dai loro mezzi e dove gli studenti, a volte per non arrivare in ritardo alle lezioni, attraversano l'Aurelia correndo i pericoli le cui conseguenze ora ci lasciano sconvolti.

Non c'è peggior cosa che il mancato ascolto di chi vede il pericolo e lo segnala senza risultato; non c'è giustificazione per una così infelice ed impropria collocazione di Istituti Scolastici e non c'è perdono per chi si è reso responsabile di una tragedia che grida vendetta al cospetto di Dio!

Teresa Barazzetti”.