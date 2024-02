Avviata raccolta fondi da Croce Verde Taggia e Comune di Triora in aiuto alla famiglia Dhoukhani

A seguito del gravissimo incidente avvenuto in Valle Armea il 23 febbraio che ha visto coinvolti i due fratelli Manar e Mohtadi, la Croce Verde Taggia unitamente al Comune di Triora ha avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia Dhoukhan in questo momento i grande dolore e difficoltà.



'Anche la goccia più piccola può riempire un mare di solidarietà'. Le offerte saranno raccolte sil con corrente IT 62 T 076 0110 5000 0001 1679 180 intestato a P.A. Croce Verde Arma Taggia Causale: famiglia Dhoukhani.