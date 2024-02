Mobilitazione di soccorsi, in serata, in via della Stazione ad Arma di Taggia per una persona coinvolta in un incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e un'ambulanza che hanno trasportato il ferito, subito soccorso dai passanti, in ospedale.

Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'incidente, ma sembrerebbe che una persona sia stata investita nei pressi della fermata dell'autobus.