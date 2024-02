Sanremo: il cordoglio del Partito Democratico per la morte del 17enne Mohtadi Doukhani

“Il Partito Democratico di Sanremo esprime le più sentite condoglianze per la perdita di una giovane vita futuro del nostro Paese”.

Così il PD matuziano interviene a seguito della morte di Mohtadi Doukhani, investito da un camion sulla strada per la scuola in valle Armea.

“Siamo vicini e ci uniamo al dolore della famiglia, della comunità scolastica dell'IIS "Ruffini - Aicardi" e di Triora - aggiungono - sentiamo doveroso sospendere le attività politiche previste per oggi e comunichiamo che l'incontro "Sanremo e il Porto" previsto in data odierna alle 18 presso la FOS è rimandato a data da definire”.