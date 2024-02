Sanremo: ordine del giorno del centrodestra per fermata aggiuntiva per i bus al mercato dei fiori

Una fermata dedicata agli studenti che frequentano il plesso scolastico presso il mercato dei fiori. È quanto chiedono con un ordine del giorno i capigruppo del centrodestra in consiglio comunale a Sanremo a seguito del tragico incidente di alcuni giorni addietro.

Dopo la premessa che un sempre maggior numero di studenti frequenta il plesso scolastico realizzato presso il Mercato dei Fiori in Valle Armea, considerando il fatto che la maggior parte di loro utilizzano i mezzi pubblici per andare e tornare da scuola le cui fermate si trovano lungo il tracciato della via Aurelia e verificato inoltre che il tragitto attuale dal plesso scolastico alle fermate dei mezzi pubblici può costituire fonte di pericolo per l’intenso traffico anche di mezzi pesanti che operano presso le strutture artigianali, commerciali e industriali presenti nell’area, i consiglieri comunali Andrea Artioli, Simone Baggioli, Piero Correnti, Luca Lombardi e Daniele Ventimiglia chiedono al Sindaco e all’Amministrazione "di attivarsi per far aggiungere al concessionario del servizio di trasporto pubblico locale, rispetto a quelle attuali, una fermata dedicata agli studenti che frequentano detto plesso scolastico in corrispondenza del cancello di Via Frantoi Canai, ove è ubicato l’ingresso per la struttura, modificando il tracciato attuale delle linee dei bus urbani e extraurbani, predisponendo inoltre idoneo servizio da parte della Polizia Municipale in concomitanza con gli orari di entrata e uscita degli studenti".