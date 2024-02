Sanremo: presidio in Valle Armea dopo la morte di 'Tadi' "Vogliamo più sicurezza per i nostri ragazzi" (Foto e Video)

Un volo di palloncini bianchi per ricordare Mohtadi Doukhani, 17enne morto ieri nel tragico incidente di Valle Armea e pregare per la sorella Manar, 15enne che sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

E’ stato allestito questa mattina, proprio di fronte all’Istituto ‘Ruffini Aicardi’ un presidio di studenti e genitori, per sensibilizzare l’opinione pubblica, dopo l’accaduto di ieri. Non molti, ad onor del vero, sia gli studenti che i genitori ma tutti hanno puntato l’indice contro la scarsa sicurezza della zona.

Tutti insieme hanno chiesto che gli studenti possano arrivare nelle aule senza passaggi tortuosi: “Non sappiamo come fare – ha detto Sara – per cambiare la situazione”. Ieri abbiamo notato come, dopo la tragedia, molti dei tuoi compagni abbiano comunque usato la bretella: “Soprattutto nei confronti dei due ragazzi, non è stato rispettoso. Sinceramente mi viene difficile descrivere l’accaduto”. Come si può risolvere la situazione perché i camminamenti ci sono, ma chiedete che i bus possano arrivare davanti alla scuola: “Si, anche perché le navette sono piccole ed è complicato riuscire a starci tutti”.

Arrabbiatissime le mamme: “Siamo senza parole per l’accaduto – ha detto Gessica Antico – perché non è normale non tornare a casa. Mia figlia ha fatto la stessa strada il giorno prima e chiediamo più sicurezza e due nonni vigile, per farli scendere e accompagnarli a scuola. Risparmiamo da altre parti ma investiamo in sicurezza”.

“Servono più controlli – dice Carla Camillò – ed abbiamo più volte chiesto la presenza dei vigili ed uno scuolabus per portarli di fronte alla porta della scuola dove, purtroppo, comunque passano le auto. Ora vogliamo delle risposte dopo la morte di Tadi. Siamo d’accordo che il camion non doveva passare da lì ma rimane il fatto che non siamo stati tutelati”.

Una proposta arriva da un residenti di Bussana, Carmine Immediata: “Da quando sono iniziati i lavori della diramazione ciclopedonale – ha detto – abbiamo detto che era peggiorativa. Prima c’erano due direttive mentre ora è rimasta solo la bretella incriminata”. Cosa chiedete nello specifico? “Basterebbe realizzare un marciapiede adiacente alla rampa sul parcheggio del supermercato”.