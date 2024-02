Sanremo: incidente mortale a Bussana, Davide Verrando condivide l'ordine del giorno del centrodestra

Davide Verrando interviene sulla tragedia degli studenti in Valle Armea: “Quanto approda in consiglio comunale a Sanremo con l’ordine del giorno presentato dai capigruppo del centrodestra sulla tragedia di Valle Armea è corretto e lo condivido: è cruciale oggi evitare polemiche e concentrarsi per prevenire futuri simili incidenti".



"Mi rammarico perché queste iniziative a tutela degli studenti (fermata ad hoc del trasporto pubblico e presenza dei vigili urbani) dovevano essere adottate prima, viste le segnalazioni già pervenute. E, se non ricordo male, proprio 5 anni fa dal centro destra partitico era stato presentato anche un progetto che prevedeva la realizzazione di un ponte pedonale che avrebbe collegato la zona della pista ciclabile direttamente al mercato dei fiori. Purtroppo da parte delle Istituzioni non si è fatto nulla di tutto ciò.

Il tema oggi deve essere affrontato prioritariamente per risolvere situazioni analoghe di grave pericolo in tutto il territorio cittadino”.