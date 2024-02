Sanremo: incidente mortale a Bussana, il pensiero della nostra lettrice Anna Cristina

Un ragazzo con sua sorella stava andando a scuola, sveglia presto nel paese di Triora, i genitori li avranno salutati come sempre con mille raccomandazioni. Forse avevano una interrogazione, forse una verifica, forse nel cuore avevano i sogni di ogni adolescente, i progetti per il futuro. Il ragazzo frequentava il corso sociosanitario, aveva un progetto di vita davanti nell'impegno sociale. Il ragazzo è morto in una pozza di sangue, vicino a sua sorella che lotta in ospedale ora e dovrà lottare nella vita poi. Due adolescenti, vite stroncate, mentre andavano a scuola.