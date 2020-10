Il Presidente Toti a Badalucco: "La maggior parte dei danni sarà risolta entro 48-72 ore " (Foto e Video)

E’ iniziato, nel primo pomeriggio di oggi, il tour di sopralluoghi programmato dal Presidente della Regione Giovanni Toti, nelle località maggiormente colpite dalla forte perturbazione di questa notte. Il Governatore, accompagnato dagli Assessori Scajola e Giampedrone e dal Presidente del Consiglio Piana, ha incontrato il Sindaco di Badalucco Matteo Orengo, che era insieme al Presidente della Provincia e al Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra.

Toti ha confermato l’entità dei danni: “Per fortuna non ci sono vittime o ferite ed è un successo del nostro sistema di Protezione Civile. Purtroppo le previsioni erano accurate e le piogge sono state abbondanti con molti danni. La maggior parte saranno recuperabili nelle prossime 48-72 ore ma quella di Triora è più preoccupante. Appena rientrerò a Genova chiederò lo stato di emergenza per tutti i territori colpiti”. A Badalucco si chiedono risposte celeri: “Lo abbiamo fatto sempre insieme alla Protezione Civile, come a Rocchetta Nervina ed altri problemi molto complessi. Anche questa volta sarà così”.

L’Assessore Giacomo Giampedrone ha commentato in questo modo: “Siamo qui per verificare la situazione in attesa di una allerta gialla per temporali. Pioverà sul ‘piovuto’ e sui danni già presenti. Stiamo facendo una valutazione per lo stato di emergenza con la Regione Piemonte e lavoreremo come sempre, non sol per ripristinare quanto c’era e ristorare i danni patiti, ma anche per migliorare le difese di territori belli quanto fragili. Qui ha piovuto di più rispetto alla normalità e la conformazione morfologica la conosciamo bene. Ci sono situazioni croniche che possono essere migliorate ed altre che sono figlie della natura alle quali dobbiamo imparare a far fronte come piano di Protezione Civile. Un dato positivo in una brutta giornata e che rispetto ad una emergenza molto impattante, fortunatamente non contiamo dispersi o feriti”.

L’Assessore Marco Scajola evidenzia come tutto l’imperiese sia stato colpito: “E’ stata una nottata difficile e, qui a ponente dobbiamo registrare casi importanti. Da ieri sera sono costantemente in contatto con i Sindaci dei comuni più piccoli che hanno fatto un lavoro straordinario. Noi siamo qui con il Presidente Toti per garantire la nostra vicinanza, prendere visione dell’accaduto e intervenire. Partiremo con le somme urgenze e dobbiamo rialzarci il più presto possibile”.

Anche Alessandro Piana è in giro per l’entroterra per verificare l’accaduto: “Come Regione ci siamo e siamo pronti a lavorare come ha fatto la popolazione e dare il nostro contributo immediato”.

