Sanremo: il Comune avrà un proprio regolamento per la concessione del patrocinio

L’amministrazione comunale di Sanremo mette mano alla procedura per la concessione del patrocinio, il riconoscimento ufficiale del Municipio per eventi o manifestazioni di particolare rilievo o merito.

Sino a ora la concessione del logo municipale è sempre passata dalla normativa nazionale, senza che il Comune mettesse mano alla regola nello specifico. Prima con la discussione in quarta commissione consiliare, poi con l’approvazione in consiglio comunale, Palazzo Bellevue vuole adottare un regolamento interno che, però, di fatto ricalcherà la normativa generale senza particolari modifiche.

Per le amministrazioni comunali le opzioni sono due: o passare da una delibera di giunta, o affidarsi a una nota del sindaco. Sanremo prenderà la strada della seconda opzione per ragioni di tempistiche e anche per non intasare ulteriormente la macchina amministrativa. Le limitazioni alla concessione del logo riguarderanno solamente gli eventi di carattere economico e, in generale, tutte le manifestazioni che non andranno incontro alle linee guida dell’amministrazione pubblica.