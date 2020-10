Ventimiglia: incontro maggioranza-opposizione e unità di intenti, i Vvf installeranno l’Unità di Comando Locale

E’ durata poco più di un’ora la riunione allargata dell’Amministrazione comunale di Ventimiglia, una sorta di Consiglio comunale straordinario, che ha visto la partecipazione di maggioranza, opposizione, Sindaco e intera Giunta.

Come anticipato questa mattina dai Consiglieri di opposizione c’è la totale unione di intenti tra le due fazioni, in un momento così tragico per la città di confine. E le intenzioni sono emerse anche nel corso della riunione, convocata per le 12 in Comune.

Intanto i Vigili del Fuoco della nostra provincia, coadiuvati dai colleghi di Spezia, Parma e Piacenza per un totale di 22 uomini in più, stanno organizzando l’Unità di Comando Locale, ovvero una sala operativa mobile nel centro di Ventimiglia. In quel luogo i cittadini potranno segnalare i vari problemi riscontrati nelle rispettive proprietà, soprattutto gli allagamenti, in modo da poter programmare i prosciugamenti.

Sarà un luogo importante per la raccolta delle istanze anche se, ovviamente, i lavori di prosciugamento potranno partire una volta che le strade saranno pulite e i tombini saranno liberati con gli spurghi.