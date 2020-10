Da Mendatica il presidente Abbo fa il punto: “Situazione più grave in valle Argentina”. Il sindaco Pelassa: “Siamo di nuovo isolati” (Video)

Da Mendatica il presidente della Provincia di Imperia, Domenico Abbo, ha fatto il punto della situazione in merito all’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sul Ponente. La situazione maggiormente critica sembra essere quella della Valle Argentina con la strada interrotta nella zona di Montalto e danni per Badalucco e zone vicine.

“Siamo presenti con i nostri tecnici in tutte le valli, la situazione peggiore è in valle Argentina con la strada interrotta a Montalto - ha dichiarato Abbo ai nostri microfoni - anche lì avvieremo la somma urgenza, nel pomeriggio faremo il punto con il presidente Toti e l’assessore Giampedrone. Abbiamo problemi a Badalucco ma anche all’uscita di Taggia nei pressi del ponte. Nel pomeriggio faremo un summit per avere un quadro completo della situazione”.



“Abbiamo avuto una pioggia intensa, sono esondati quesi tutti i rii, l’Asrroscia ha creato parecchi danni sul ponte - ha aggiunto il sindaco di Mendatica, Piero Pelassa - siamo di nuovo isolati, stiamo cercando una soluzione per la viabilità. Abbiamo frane nelle frazioni, penso che tutta l’alta valle Arroscia sia messa male. Abbiamo alcuni isolati nelle frazioni e stiamo provvedendo con i vigili del fuoco”.