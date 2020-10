Ventimiglia si risveglia in ginocchio sotto un’ondata di acqua e fango, spazzata via la passerella ‘Squarciafichi’ (Foto e Video)

Ventimiglia è la città più colpita sulla costa ponentina dall’ondata di maltempo della scorsa notte. La Città di Confine si è risvegliata questa mattina in ginocchio sotto un’ondata di acqua e fango, ma il danno anche simbolicamente più impressionante è la distruzione della passerella ‘Squarciafichi’ che univa il centro con la Marina di San Giuseppe.





Alcune auto sono state portate via dalla forza del Roja, molte quelle danneggiate. Il fango ha invaso non solo le zone vicine al fiume, ma anche il centro, arrivando a ricoprire anche tutto il parcheggio del Comune in piazza della Libertà. Gravi danni anche in altre vie del centro, ci sono cantine allagate, auto coperte di fango e motorini caduti a terra. Per fortuna al momento si devono solo contare i danni materiali, non risultano infatti feriti o dispersi.