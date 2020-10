Emergenza idrica a Taggia: il Comune attiva le cisterne per aiutare la popolazione rimasta senza acqua

Il Comune si è attivato in tempi rapidi mettendo a disposizione delle cisterne d'acqua per aiutare la popolazione. Tre quelle già attive (piazza Eroi Taggesi, Parcheggio Lentisco e villa Boselli) alle quali se ne aggiungeranno altre due a stretto giro, per un totale di cinque punti dove approvvigionarsi per l'acqua.