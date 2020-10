Maltempo sul ponente: la pioggia sta aumentando, esondato il Roya e crollato un ponte sulla Statale 20

Mentre continua a piovere più o meno copiosamente sul ponente della nostra regione, la situazione più drammatica si registra in Val Roya, in territorio francese con confine con l’Italia. Dopo il crollo della strada che porta a Vievola, infatti, arriva la notizia del crollo di un ponte romanico sulla strada statale per San Dalmazzo di Tenda che, secondo le notizie che arrivano dalla valle, sarebbe totalmente isolata.

Intanto è esondato il fiume Roya, all’altezza della passerella Squarciafichi. La situazione al momento sembra sotto controllo ma, purtroppo, l’intensità della pioggia sembra destinata ad aumentare.

E’ stato intanto sospeso il traffico ferroviario sulla linea Genova-Ventimiglia, per danni causati dal maltempo alla stazione di Genova Sampierdarena. Questi i treni direttamente coinvolti:

• IC 35524 Roma Termini (15:57) - Ventimiglia (23:30)

• IC 689/690 Milano Centrale (20:05) - Ventimiglia (23:56)

• EC 147/148 Nice Ville (18:06) - Ventimiglia - Milano Centrale (22:53)

• RV 11355 Ventimiglia (19:57) - Genova Brignole (22:32)

• RV 2197/2198 Albenga (20:10) - Milano Centrale (23:35)

• RV 2195/2196 Milano Centrale (20:25) - Albenga (23:58)

• R 6075 Acqui Terme (20:40) - Genova Brignole (22:06)