Situazione apocalittica a Ventimiglia: crollata la passerella Squarciafichi, a Torri il fiume si porta via decine di auto (Foto e Video)

La situazione a Ventimiglia è sicuramente quella più difficile dell’intera provincia. A causa della forza del fiume Roya e la sua esondazione, parte del centro della città è stato letteralmente inondato dall’acqua.

Nella zona di Bevera, in località Torri il Roya si è portato via molte macchine che erano parcheggiate vicino. In alcuni parcheggi le auto sono state coperte dall’acqua mentre tutto il centro città è stato chiuso a scopo precauzionale.

E’ crollata la passerella ‘Squarciafichi’, un simbolo della città di confine che univa la zona della Marina di San Giuseppe a quella dei giardini Tommaso Reggio. Sul posto sono presenti squadre dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari per cercare di fare il possibile.

Il Sindaco, Gaetano Scullino, ha chiesto ai suoi concittadini di non uscire di casa per non rischiare di finire travolti dall’acqua. La situazione è davvero terribile e ci si augura, quanto meno, che non ci siano feriti. Le foto che ci stanno arrivando dalla città di confine, dove non ci rechiamo al momento perché ci è stato chiesto dalle autorità competenti, sembrano apocalittiche.