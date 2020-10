Valle Roya isolata: il Sindaco di Olivetta San Michele chiede un treno al mattino e un presidio medico (Foto)

Situazione drammatica in tutta la Val Roya per le frane che si sono verificate a Trucco in territorio Italiano e a Breil. Il Sindaco di Olivetta San Michele, Adriano Biancheri, è preoccupatissimo per la situazione, visto che in entrambi i casi i tempi di ripristino potrebbero essere molto lunghi. E’ crollato il ponte romano di Fanghetto, che ieri è stato investito dalla piena del Roya. La frazione non è comunque isolata, visto che il ponte non era stradale.

“La situazione è allucinante e ci sentiamo veramente soli – ha detto Biancheri – anche se le Istituzioni ci sono vicine. Siamo totalmente isolati e serve un intervento al più presto per darci una mano”.

Il primo cittadino, vista la situazione delle strade che non riapriranno in tempi brevi, ha lanciato una proposta alle Ferrovie dello Stato, in modo da poter avere un treno al mattino presto, con fermate a Breil, Olivetta, Airole e Ventimiglia, per consentire agli studenti di poter viaggiare avanti e indietro. Un convoglio che potrebbe essere utilizzato anche da chi deve recarsi nella città di confine per eventuali visite mediche o commissioni.

Adriano Biancheri ha anche chiesto un punto fisso con un’ambulanza ed un presidio medico: “Mettiamo a disposizione l’ambulatorio e, ovviamente vitto e alloggio per chi se ne occuperà. In questo modo evitare l’isolamento totale sul piano medico, in un paesino che vede la presenza di molti anziani”.