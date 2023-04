Vallecrosia omaggia Tripodi con l'evento “Erio una vita per la musica” (Foto e video)

La manifestazione andrà in scena il 30 aprile e il 1° maggio nel l'area dell’ex bar ottagono in via San Rocco . “Vogliamo ricordare l’emerita figura di Erio Tripodi , operatore culturale, chansonnier e ristoratore, mediante l’intitolazione allo stesso di un’area della città di Vallecrosia. Gli verrà dedicata una lastra in vetro con foto di Erio, realizzata gratuitamente dallo studio Atelier 443 Rositano Piccolo. Tutti ricordiamo il trenino di Erio, che alla fine era lui stesso Babbo Natale per tutti. Il mio ricordo personale è che era un uomo sempre sorridente che emanava tanta bontà. Era una brava persona. Dopo 17 anni da quando è mancato tutti stanno lavorando intensamente per questo evento e la targa a lui dedicata. E' rimasto nel cuore di tutti. La data l’abbiamo decisa ad ottobre ed è un lavoro durato sei mesi. Non nascondo che in questo tavolo di lavoro mentre organizzavamo questo evento, tante volte abbiamo pianto ricordando Erio" - ha spiegato l’assessore Patrizia Biancheri durante la presentazione dell’evento avvenuta, questa mattina, presso il palazzo comunale di Vallecrosia - “E’ stato preparato un ricco programma, con musica live e street food, che prenderà il via il 30 aprile alle 15.45 con l’apertura della cerimonia caratterizzata da danze del centro formazione Dance Art Project di Cristina Valente e musica delle Industrie Musicali diretti da Renzo Lanziani mentre Gustavo Lantrua dirigerà i Kids rock . Si terrà, inoltre, la scopertura della lastra dedicata a Erio Tripodi. Alle 17.15 verranno mostrati messaggi di artisti e ospiti, alle 18 verranno fatti vedere i video di Erio, alle 18.35 si potranno ascoltare le interviste a diversi vallecrosini. Alle 19 inizierà una Jam Session, alle 21 andrà in scena Spazio Giovani con l’esibizione degli Urban Theory mentre dalle 22 vi sarà uno spettacolo con Max Voice Dj Set. Abbiamo voluto coinvolgere le tre scuole perché hanno dato lustro alla città ”.

“Il 1° maggio, invece, alle 17 la chiesa di San Rocco ospiterà il concerto del coro Sibi Consoni Accademia Vocale di Genova diretta da Roberta Paraninfo con la partecipazione del coro dell’istituto Sanremo Centro Levante diretto da Cristina Orvieto" - ha detto Biancheri - "Alle 21, in conclusione, vi sarà il concerto Vedo Nero, un tributo a Zucchero. Presenterà l’evento Freddy Colt. Oltre alla musica vi saranno anche stand di street food aperti a partire dalle 12”.

"Per l’occasione verrà assegnato il premio 'Treno della musica', inventato da Erio Tripodi, ad un gruppo che si è distinto per la sua bravura sia in Italia che all’estero. Michele Affidato realizzerà il premio. Ricordo che Vallecrosia ha avuto anche la prima voce corale di voci bianche in Liguria. E' sempre stata la città della musica" - ha anticipato Anna Tripodi - "Alla due giorni parteciperanno numerosi musicisti professionisti che conoscevano mio padre, che quando li ho chiamati, tutti hanno risposto subito di sì visto che ancora oggi lo ricordano con affetto e stima. Tra questi il tenore Andrea Bocelli ha preparato un meraviglioso messaggio per tutti i vallecrosini. Bocelli 35 anni fa era venuto a Vallecrosia con sua mamma per far ascoltare la sua voce a mio papà, voleva un parere. A mio padre Bocelli ha poi consegnato una cassetta con la registrazione della sua voce. Erio l'ha consegnata a Caterina Caselli, che ha intuito subito il talento dell’allora giovane artista. Dopo 35 anni Bocelli questo non lo ha dimenticato. Tra i video che verranno mostrati al pubblico vi sarà anche quello di Tullio De Piscopo ma anche interviste che ho fatto a diversi negozi storici di Vallecrosia, come la macelleria Peretti, Fiori e Idea, Pellegrino, Quadrifoglio e Fotocarlo, ai quali ho domandato: 'Che cosa ti è rimasto nel cuore di mio padre in modo permanente?'. La regia è di Roberto Pecchinino".

"Ringrazio Armando e tutta la sua squadra per la dedica a mio papà ma anche per il fatto di avermi coinvolto nell'organizzazione di questo evento, che è stato possibile grazie al gruppo di lavoro formato da Patrizia Biancheri, Antonino Fazzari, Pino Ierace, Marco Calipa e Guido Gambin che si è occupato di scaricare dall’archivio storico i vecchi video. Lavorare con loro mi ha caricato di energia. 'La vita è un dono meraviglioso e bisogna lasciare un segno', diceva sempre mio padre e penso che abbia lasciato un dono profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Anche Marco Calipa salirà sul palco per la jam session. Questa festa non deve essere fine a sé stessa ma dovrà crescere nel tempo. Il presentatore sarà Freddy Colt che ha detto subito sì, visto che ha conosciuto mio papà, inoltre è un professionista ed è un’enciclopedia vivente della musica. Ha affetto e un bel ricordo di mio papà visto che per lui aveva sempre le porte aperte per permettergli di fargli fare qualsiasi tipo di ricerca sulla musica. Hanno tutti lavorato con entusiasmo e ci hanno davvero messo il cuore. Mi hanno fatto osare cose che non avrei mai osato e alla fine abbiamo ottenuto risultati incredibili. Ci sono tante sorprese” - ha raccontato Anna Tripodi.