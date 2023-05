Vallecrosia dedica una lastra a Erio Tripodi: la cerimonia alla piazzetta dei giardini di San Rocco (Foto)

Nella piazzetta dei giardini di San Rocco a Vallecrosia domani pomeriggio andrà in scena un evento in onore del grande ristoratore e appassionato di musica Erio Tripodi, scomparso nel 2005: “Erio una vita per la musica”.

L'evento, che inizialmente era previsto il 30 aprile, a causa del maltempo del fine settimana scorso verrà recuperato il 6 maggio dalle 15.30. "Verrà proposto un ricco programma" - annuncia l’assessore con delega al Centro Storico, Turismo e Commercio Patrizia Biancheri - L’apertura della cerimonia sarà caratterizzata dalle danze del centro formazione Dance Art Project e dalla musica delle Industrie Musicali diretti da Renzo Lanziani mentre Gustavo Lantrua dirigerà i Kids rock. Si terrà, inoltre, la scopertura della lastra dedicata a Erio Tripodi".

"Alle 17.15 verranno mostrati messaggi di artisti e ospiti, alle 18 verranno fatti vedere i video di Erio, alle 18.35 si potranno ascoltare le interviste a diversi vallecrosini. Alle 19, invece, inizierà una Jam Session, e alle 21, infine, andrà in scena Spazio Giovani con l’esibizione degli Urban Theory".