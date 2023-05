Vallecrosia, standing ovation per il concerto corale in onore di Erio Tripodi (Foto)

Un applauso con standing ovation ha chiuso il concerto corale in onore di Erio Tripodi, che ieri pomeriggio ha registrato il ‘tutto esaurito’ nella parrocchia di San Rocco a Vallecrosia.

Con un concerto di un livello internazionale del coro Sibi Consoni Accademia Vocale di Genova diretto da Roberta Paraninfo e la partecipazione del coro dell’istituto Sanremo Centro Levante diretto da Cristina Orvieto hanno preso il via i festeggiamenti in onore del grande ristoratore e appassionato di musica Erio Tripodi, scomparso nel 2005. “Grande successo per la prima delle due giornate dedicate allo chansonnier, collezionista e ristoratore che ha creato il Tempio della Musica, conosciuto in tutto il mondo, e che tanto ha fatto per la sua città adottiva, che lo ricorda con affetto" - commenta l’assessore di Vallecrosia con delega al Centro Storico, Turismo e Commercio Patrizia Biancheri - “Un pubblico attento ha ascoltato il repertorio sacro del Coro Sibi Consoni Accademia Vocale di Genova, diretto da Roberta Paraninfo, che ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello nazionale. Grande emozione anche per l'acclamato bis di 'Crêuza de mä' di Fabrizio De André. Una richiesta di Anna Tripodi, figlia di Erio, dal momento che il grande cantautore genovese è uno degli artisti che sono stati ospitati nel locale di Erio. Applausi e tanti incoraggiamenti anche per i talentuosi allievi del coro dell'I.C. Sanremo Centro Levante, diretto da Cristina Orvieto, che si sono cimentati in due brani impegnativi: 'Adiemus' di Karl Jenkins e 'Come porti i capelli bella bionda', un classico della tradizione popolare italiana”.

Emozionante l'abbraccio tra le due direttrici. "Abbiamo fatto da spalla ai giovani coristi del Sanremo Centro Levante nel giorno del loro debutto", ha detto Roberta Paraninfo, una delle più apprezzate in Italia.

“Il prossimo appuntamento sarà sabato 6 maggio nell'area dell'ex Esagono, che diventerà Piazza Erio Tripodi, con un programma che prenderà il via alle 15,45. Inizialmente era previsto domenica 30 aprile ma a causa del maltempo è stato rinviato a sabato prossimo” - fa sapere l’assessore di Vallecrosia con delega al Centro Storico, Turismo e Commercio Patrizia Biancheri.