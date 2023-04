Vallecrosia, la pioggia ferma l'evento 'Erio una vita per la musica'. Biancheri: "Lo spettacolo è rinviato a sabato 6 maggio"

“L'evento dedicato a Erio Tripodi, previsto oggi pomeriggio, è rinviato”. Lo annuncia l’assessore di Vallecrosia Patrizia Biancheri.

La manifestazione che era in programma oggi dalle 15.45, nell’area dell’ex bar ottagono in via San Rocco, non si terrà a causa del maltempo. “A causa del maltempo abbiamo deciso di rinviare l’evento a sabato prossimo” - dice l’assessore con delega al Centro Storico, Turismo e Commercio.

"Sabato 6 maggio allo stesso orario verrà proposto il medesimo programma” - conclude Biancheri - “E’ confermato, però, l’evento previsto domani alle 17 presso la chiesa di San Rocco dove si terrà il concerto del coro Sibi Consoni Accademia Vocale di Genova diretta da Roberta Paraninfo con la partecipazione del coro dell’istituto Sanremo Centro Levante diretto da Cristina Orvieto. Non vi sarà, invece, il concerto Vedo Nero, un tributo a Zucchero".