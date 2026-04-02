Sanremo approva il programma culturale primavera 2026: eventi, memoria e creatività per cittadini e turisti

Sanremo punta sulla cultura e approva un ricco calendario di iniziative per la primavera 2026. L'amministrazione ha dato il via libera a un programma articolato di eventi, destinati a coinvolgere cittadini, studenti e visitatori, con un investimento complessivo di 28.285,26 euro. L’obiettivo è chiaro: valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale cittadino e promuovere attività diffuse capaci di generare ricadute positive sul territorio. Un indirizzo già delineato nelle linee programmatiche di mandato e ora tradotto in azioni concrete.

Tra gli appuntamenti principali spiccano le “Giornate della cultura per i diritti umani”, in programma il 23 e 24 aprile a Villa Ormond, sostenute con un contributo di 3.000 euro. L’iniziativa mira a sensibilizzare soprattutto i giovani attraverso incontri, testimonianze e attività culturali. Grande attenzione anche alla memoria civile con la Giornata dei Giusti, che sarà celebrata a maggio nel Giardino dei Giusti di Coldirodi. In questa occasione è prevista la posa di una targa commemorativa e la piantumazione di un albero, simbolo di continuità e impegno per i valori di responsabilità e solidarietà. Spazio anche al mondo della scuola con il progetto “Sulle orme di Eugenio Scalfari”, che coinvolgerà studenti dei licei Cassini e Mamiani in attività di approfondimento giornalistico e culturale, con un contributo di oltre 2.000 euro.

Non mancano proposte artistiche e originali, come lo spettacolo “Post/Funeral Music”, previsto il 9 maggio al Cimitero Monumentale: un concerto che unisce ricerca musicale e riflessione antropologica sui riti legati alla morte. Tra i progetti più innovativi figura “Fare l’immateriale”, laboratorio sull’argilla guidato dall’artista Juan Sandoval. L’iniziativa accompagnerà i partecipanti in un percorso creativo completo, dalla raccolta della materia prima fino alla realizzazione di oggetti in ceramica e a un rito collettivo finale. Per rendere possibile il progetto, il Comune metterà a disposizione un alloggio a Villa Luca, che sarà preventivamente sistemato. Infine, in calendario anche “La Transumanza Favolosa”, un viaggio culturale in bicicletta ispirato al mondo delle fiabe e della letteratura, che farà tappa anche a Sanremo, città legata alla figura di Italo Calvino.

Oltre agli stanziamenti già previsti, l’amministrazione ha indicato una spesa aggiuntiva fino a 5.000 euro per esigenze organizzative e logistiche. Nel provvedimento si sottolinea come queste iniziative rafforzino il ruolo della cultura come servizio pubblico essenziale, contribuendo alla crescita sociale ed economica della comunità.