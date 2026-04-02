Sanremo riscopre le sue radici: visita guidata alla Villa Romana della Foce con Auser e storici locali

Sanremo continua a riscoprire la propria storia grazie al ciclo di incontri promosso dalla Direzione Auser – Sanremo, dedicato agli appassionati di storia locale. Oggi pomeriggio alle 17 si terrà il terzo appuntamento del programma, curato dalla professoressa Anna Blangetti e dallo storico dottor Giacomo Mannisi. Protagonista dell’incontro sarà una visita guidata alla Villa Romana della Foce, importante testimonianza della presenza romana nella città. Durante il percorso, i partecipanti potranno approfondire le caratteristiche edilizie, culturali e religiose dell’epoca, risalenti al 200 a.C., e comprendere come queste abbiano lasciato tracce ancora oggi visibili nel linguaggio, nei comportamenti e nella visione del mondo contemporaneo.

L’appuntamento è fissato presso il Cimitero della Foce, punto di ritrovo per l’inizio della visita. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che da anni promuove la diffusione della conoscenza storica locale, coinvolgendo sia le scuole primarie e secondarie sia un pubblico adulto, sempre più interessato a conoscere le radici del territorio. “Un percorso per comprendere il passato e valorizzare il presente”, è lo spirito che anima gli organizzatori, che ringraziano la Direzione Auser – Sanremo per l’attenzione costante alla memoria storica cittadina.

Il ciclo di incontri, in programma dal 19 marzo al 14 maggio 2026, proseguirà con ulteriori appuntamenti presso la sede Auser di Via Marsaglia, alternando lezioni e visite guidate. Tra i temi affrontati: dalla preistoria ai castellieri, dal Medioevo all’età moderna, fino a itinerari nella città vecchia della Pigna e nel quartiere del Piano. Significativa la partecipazione registrata finora, segno di un crescente interesse verso la storia locale e della volontà, condivisa da molti cittadini, di approfondire aspetti meno noti della propria città, rafforzandone conoscenza e rispetto.