Ais Liguria: i titoli di “Miglior sommelier della Liguria junior 2026" al sanremese Luca Notari e alla spezzina Morena Penna

Si è tenuta oggi, mercoledì 1° aprile 2026, all’Istituto di Istruzione Superiore “E. Ruffini – D. Aicardi” di Arma di Taggia la III edizione del concorso regionale “Il Miglior Sommelier della Liguria Junior”. L’evento è promosso e coordinato da Associazione Italiana Sommelier della Liguria.

Ad aggiudicarsi il titolo per le classi quinte è stato Luca Notari, 18 anni, sanremese e studente dell’Istituto Ruffini-Aicardi, che ha primeggiato grazie a una preparazione completa e sicura. Sul podio anche Denise Luisa Sessarego dell’Istituto Marco Polo di Genova, seconda classificata, e Luca Ancona del Nuovo Polo Scolastico di Finale Ligure, terzo.

Per le classi terze e quarte, la vittoria è andata alla spezzina Morena Penna, 16 anni, dell’Istituto Alberghiero “G. Casini” della Spezia. Secondo posto per Rita Puglisi, anch’essa del Casini, e terzo per Romeo Lai, studente del Ruffini-Aicardi.

Il concorso ha rappresentato un banco di prova completo per i partecipanti, chiamati a confrontarsi sia su aspetti teorici sia pratici della professione. Dalla conoscenza dell’enografia ligure – territori, DOC, IGT e vitigni – alle tecniche di servizio del sommelier, fino all’analisi sensoriale e agli abbinamenti con la cucina tradizionale regionale. La fase finale ha visto gli studenti impegnati in prove operative: riconoscimento delle attrezzature e dei bicchieri, presa della comanda, mise en place e servizio del vino al tavolo, con presentazione orale delle caratteristiche. Per gli studenti delle classi quinte, la prova si è completata con la stappatura al guéridon e l’analisi sensoriale guidata. I minorenni, come previsto, non hanno affrontato la degustazione.

Ai vincitori sono state assegnate borse di studio sotto forma di iscrizione ai corsi AIS: percorso completo per i primi classificati, livelli progressivi per secondi e terzi, oltre a diplomi di merito e materiali didattici per tutti i partecipanti.

La giuria, composta dal presidente AIS Liguria Marco Rezzano, da Davide Sacchi (referente didattico), Giovanni Carlo Orengo (delegato AIS Imperia), dal produttore Luca Calvini e dal giornalista Claudio Porchia, con il coordinamento regionale di Roberto Lauriana, ha valutato le prove premiando competenza, precisione e capacità comunicativa.

Alla competizione hanno partecipato studenti provenienti da tutta la Liguria: dall’Accademia del Turismo di Lavagna agli istituti di Genova, Sestri Ponente, Finale Ligure, Alassio, La Spezia e naturalmente Taggia, a testimonianza di un sistema formativo vivo e diffuso. Il successo dell’iniziativa conferma il ruolo centrale della formazione alberghiera nella valorizzazione della cultura del vino e nella crescita di una nuova generazione di professionisti, capaci di coniugare tecnica, conoscenza e sensibilità territoriale.

Info: https://www.aisliguria.it/