Run4Hope Massigen 2026: il Giro d’Italia podistico solidale torna con tappa finale nel Ponente ligure tra Taggia, Sanremo e Ospedaletti

Dal 18 al 26 aprile 2026 torna la Run4Hope Massigen, giunta alla sua sesta edizione: un evento unico nel panorama sportivo e solidale italiano, configurato come un vero e proprio Giro d’Italia podistico a staffette regionali sincrone, non competitivo e aperto a tutti.

L’iniziativa, che unisce sport, territorio e beneficenza, ha già dimostrato nel tempo la sua efficacia e il suo impatto concreto: nelle prime cinque edizioni sono stati raccolti e devoluti complessivamente 300.000 euro a favore della ricerca scientifica sostenuta da AIRC e AIL. Per il 2026, il progetto si rinnova con un obiettivo altrettanto importante: sostenere la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, contribuendo allo sviluppo di studi e cure per una patologia ancora oggi complessa e diffusa.

Uno degli elementi distintivi della Run4Hope Massigen è il modello organizzativo: tutte le spese dell’evento vengono interamente coperte dagli organizzatori e dai partner, garantendo così che ogni donazione effettuata dai partecipanti venga destinata integralmente all’ente beneficiario.

Nel Ponente ligure, la manifestazione culminerà domenica 26 aprile con la tappa finale che attraverserà Taggia, Sanremo e Ospedaletti, grazie al supporto e alla collaborazione di numerose associazioni podistiche locali. L’arrivo è previsto davanti al Comune di Ospedaletti, che patrocina ufficialmente l’evento, lungo la pista ciclabile.

Proprio nel punto di arrivo sarà allestito uno stand informativo della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, dove i volontari della Delegazione Miriam Colombo saranno a disposizione per fornire informazioni, sensibilizzare il pubblico e raccontare l’importanza del sostegno alla ricerca.

La partecipazione è aperta a tutti: è possibile aderire sia correndo fisicamente nelle tappe previste, sia partecipando in modalità virtuale.

Tutte le informazioni utili, il vademecum e i contatti per iscriversi sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa: https://www.run4hope.it/corri-con-noi